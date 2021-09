Rahandusminister tahab aktsiisitõusu ära jätta

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus viis riigieelarvet kokku pannes valitsusse ettepaneku langetada aastaks kütuse- ja elektriaktsiisi 2020. aasta tasemele, sama ettepaneku on teinud ka Keskerakond. «Muude riigi rahanduse murede kõrval vajab valitsuses lahendamist varasemast kehtiv otsus 2022. aasta kevadel kütuse- ja elektriaktsiise tõsta. Üleüldine väga kiire hinnatõusu foon tähendab, et olud on praeguseks põhjalikult muutunud,» kirjutas Pentus-Rosimannus sotsiaalmeedias.