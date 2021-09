Globaalsed aktsiaturud läksid esmaspäeval suurde langusesse, sest Hiina suur kinnisvarakontsern Evergrande hoiatas, et neil on tekkinud raskused raha kaasamisega. See aga tähendab, et kontsern ei pruugi olla võimeline tasuma intressimakseid, mille tähtaeg on selle nädala lõpus.