Gaasiliit: gaasi aktsiisimäärad on Eestis 14 korda kõrgemad kui Lätis ja Leedus

«Meie hinnangul on koroonaviirusest tingitud raskused küll osaliselt ületatud, aga tekkinud olukorras, kus maagaasi hind on jõudnud juba 55–60 eurot megavatt-tunnini, tuleks käesoleva riigieelarve koostamisel ja koalitsioonikokkulepete tegemisel kõik olulised aspektid arvesse võtta ja jõuda lahendusele, mis tagaks mõistliku gaasihinna nii tarbijatele kui ka ettevõtetele,» seisab kirjas.

Maagaasiaktsiis on Gaasiliidu sõnul tõusnud 2015–2017 perioodil igal aastal 20 protsenti. Eelmise valitsuse otsusel tõsteti maagaasiaktsiisi aastatel 2018–2020 igal aastal 25 protsenti. «Seega on maagaasi aktsiisimäär tõusnud kuue aastaga 3,4 korda. Juba enne viimast gaasiaktsiisi tõusu oli Eestis gaasiaktsiisi määr võrreldes naaberriikide Läti ja Leeduga väga palju kõrgem,» märkis liit.

Lätil ja Leedul on gaasiaktsiisimäärad harmoniseeritud ja need on liidu sõnul Eestiga võrreldes ligikaudu 14 korda odavamad. Poola aktsiisimäär on seitse korda odavam ning Saksamaast on Eestil 1,8 korda kõrgem aktsiisimäär. Eesti aktsiisimäär on soodsam ainult Soome ja Rootsiga võrreldes.