Stockmann langes mullu Eestis 5 miljoniga kahjumisse

2019. aastal teenis Stockmann veel 1,08 miljonit eurot kasumit. «Peamised mõjud müügitulule tulenesid kevadisest müügialade sulgemisest ja Hullude Päevade kampaaniate tühistamisest,» kirjutas juhtkond aastaaruandes ja tõdes, et viiruse leviku mõju oli suurim moekaubandusele.

Emaettevõtte saneerimismenetlusest ja sellest tuleneva laenutingimuste muudatusest otsustas Stockmann AS juhtkond ümber hinnata ettevõtte laenunõude nüüdisväärtust Stockmann Oyj Abp juures 4,4 miljoni euro võrra, mille tulemusena on uueks laenunõude nüüdisväärtuseks 27 miljonit eurot. Ümberhindlus avaldas juhtkonna sõnul märkimisväärset mõju ettevõtte finantskuludele ning seeläbi ka aasta puhaskasumile.

Mullu töötas ettevõttes täistööajale taandatuna keskmiselt 295 inimest, mida oli 35 töötaja võrra vähem kui aasta varem. Palgakulu kahanes aastaga 2,3 protsenti 4,1 miljonile eurole. Vähenes ka töötajate rotatsioon tunamulluselt 43 protsendilt 25 protsendile. Juhtkonna sõnul on rotatsiooni vähenemine seotud üldise olukorrga tööjõuturul

Tänavu on ettevõttel plaanis arendada ja kasutusele võtta mitmeid omnikanali lahendusi ning arendada uusi ja uuendada olemasolevaid teenuseid. Finantsilise jätkusuutlikuse suurendamiseks on ettevõttel plaanis mitmed äritegevuse ümberkorraldused, et tõsta kuluefektiivsust ning kasumlikkust