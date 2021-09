India sadamas tabati 2,72 miljardit dollarit maksev Talibani heroiinilast

Reutersile infot vahendanud India ametnik soovis jääda anonüümseks, ning Talibani hiiglasliku narkolasti jälile saamise ja tabamise üksikasju ei avaldanud, kuid kinnitas, et seoses narkoveoga on vahistatud kaks inimest.

Afganistan on maailma suurim ebaseaduslike opiaatide tarnija. Islamistlik Taliban on küll teatanud, et kavatseb pärast võimu haaramist riigis narkokaubanduse keelata, kuid sellegi kohta ei ole detaile avaldatud. Seni on narkokaubandus olnud rühmituse suurim tuluallikas.

Anonüümne Gujarati ametnik rääkis, et India salakaubaveo vastu võitlemise agentuur tabas kaks konteinerit narkootikume luureandmete põhjal Lääne-Gujarati Mundra sadamas, kaubavedaja oli Vijayawada linnas asuv ettevõte. Senine uurimine on näidanud, et narkoveoga on seotud ka uurimise all olevad Afganistani kodanikud, kinnitas allikas.