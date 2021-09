Euroopa ombudsman on kuri: kuhu kadusid von der Leyeni vaktsiinifirmaga vahetatud sõnumid?

Juba eelmisest nädalast uurib Euroopa ombudsman Emily O‘Reilly, miks ei ole võimalik näha Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni tekstisõnumeid, mida ta vahetas Pfizeri juhiga vaktsiiniläbirääkimiste ajal, vahendab Politico.

Ombudsmanile esitati ametlik kaebus: Euroopa Komisjon ja president Ursula von der Leyen ei anna andmeid välja. Asi on selles, et juba aprillis kirjutas New York Times, et von der Leyen ja Pfizeri juht Albert Borula vahetasid teineteisega sõnumeid.

Kui nüüd Euroopa Komisjonilt neid sõnumeid välja küsiti, ütles komisjon, et neid lihtsalt ei ole. Komisjon argumenteeris, et sõnumid ongi lühikese elueaga, vahendab Politico.

Reedel saatis O‘Reilly kirja von der Leyenile ja teatas, et temal ja ta meeskonnal on vaja ametnikega kohtuda, et asjas selgusele jõuda. Juunikuus algatas ombudsman Euroopa institutsioonidele üleskutse, et kõik oma tööalased sõnumid alles hoiaks, et pärast oleks võimalik läbipaistvalt aru saada, mis kokkuleppeid omavahel tehtud on.

Von der Leyeni jaoks ei oleks see esimene kord ebamugavad sõnumid ära kaotada. Saksamaal sattus ta 2019. aastal niinimetatud nõustajate afääri. Kaitseministrina palkas ta kümnete miljonite eurode eest nõustamisfirmasid, kelle puhul polnud selge, mida nad üldse teevad peale rahaküsimise. Kui asja uurima hakati, siis selgus, et von der Leyen oli oma töise mobiiltelefoni – tol hetkel peamise asitõendi – täiesti tühjaks teha lasknud. Peale skandaali ootaski teda ees Euroopa Komisjoni presidendi koht.

Millega tegeleb Euroopa ombudsman?

Euroopa ombudsman kirjeldab oma tegevust koduleheküljel nõnda: see on sõltumatu ja erapooletu asutus, kes tagab, et Euroopa Liidu institutsioonid ja asutused vastutavad oma tegevuse eest, ning kes edendab head haldustava.