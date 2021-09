Pärnu uue silla ehitushanke pakkumised ületasid tublisti linna võimalusi

Rahvusvahelisel riigihankel Pärnu Raba-Lai tänavate silla, Rääma ja Laiale tänavale rajatavate ringristmike ning silda ja ringristmikke ühendavate tänavalõikude ehitamiseks tegid odavaima pakkumise GRK Infra AS ja GRK Infra Oy, kelle hind ulatus koos käibemaksuga üle 51 miljoni euro.

Pärnu abilinnapea Meelis Kuke sõnul ületavad pakkumuste maksumused selgelt hankija võimalusi eeldatava maksumuse osas ja see toob kaasa kõikide pakkumuste tagasilükkamise. Vastav otsus saab tehtud uuel nädalal. Lähipäevil kuulutab Pärnu linn välja uue hanke muudetud tähtaegadega pakkumuste ettevalmistamisel ja ehitustööde teostamisel.

Kavandatav sild hakkab toetuma neljale sambale, millest kolm asuvad maal ja üks jões. Silla tekiplaadi pikkuseks on 354,8 meetrit, mis jaguneb kolme ava vahel, kõige pikema ava pikkus on ligi 132,5 meetrit.

Sillal on kolm 3,25 meetri laiust sõidurada, sillale pealesõit toimub ühe, mahasõit kahe sõiduraja kaudu. Parempoolsed sõidurajad on ette nähtud mahasõidul parempöörete tegemiseks kas Laiale või Rääma tänavale.

Laia tänava ja Rääma tänava ristmikele rajatakse ringristmikud. Pärast seda, kui linn on Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsilt osa vana politseimaja kinnistust omandanud, ehitatakse välja Laia ja Pikka tänavat ühendav Pargi tänava pikendus.

Silla sõidutee mõlemas ääres on poole meetri laiused ohutusalad ning 4-4,5 meetri laiused jalakäijate ja jalgratturite teed. Silla keskele rajatakse jalakäijatele mõeldud väikesed puhkealad, mis on varustatud pinkidega. Jalgratturid ja jalakäijad pääsevad sillale mööda kergliiklusteid, lisaks on mõlemal pool silla otstes võimalus kasutada lifti.