Enam kui kolmandik töötajatest tunnetab töökoormuse kasvu

Pea 9000 töövõtjat kaasanud uuringus paluti töötajatel hinnata, kuidas on aastaga muutunud nende töökoormus olemasoleval ametikohal. 35 protsenti vastajatest leidis, et töökoormus on aastaga kindlasti kasvanud, umbes pooled vastajad (48 protsenti) tõid välja, et nende töökoormus on jäänud samaks, ja vaid 9 protsenti tunnetas töökoormuse vähenemist.

«Enim on suurenenud töökoormust näha infotehnoloogia-, õigus- ja avalikus sektoris, kus ligikaudu pooled töötajatest märkisid, et peavad tänavu tunduvalt rohkem tööd tegema,» sõnas CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt. «Samuti on tervisekriisist väljumine toonud keskmisest enam tööd turundus- ja personalivaldkonda, kus töökoormuse kasvu tunnetas vastavalt 41 protsenti ja 40 protsenti töötajatest.»

Tervishoiusektoris, kus töökoormus on olnud püsivalt suur, leidis tervelt 39 protsenti töötajatest, et neil tuleb praegu teha veelgi rohkem tööd kui aasta tagasi.

Töökoormuse vähenemist tajusid enim majutus- ja toitlustusvaldkonna töötajad, kus 27 protsenti töötajatest tõi välja, et tänavu on tööd hoopis vähem.

Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder selgitas, et töökoormuse kasvu põhjuseks on tõenäoliselt olnud nii pidevalt muutuses olev töökeskkond, samal ajal kiiresti kasvav majandus, kuid ka vajadus haigeks jäänud kolleege asendada.

Töökoormuse kasvu on märganud pea pooled saarlased

Asukohtade kaupa on töökoormuses suurim hüpe toimunud Saaremaal – nimelt tõid pea pooled (46 protsenti) saarlased uuringus välja, et nende töökoormus on aastaga kasvanud. Samuti on keskmisest märksa enam suurenenud töökoormus Raplamaal, kus see näitaja oli 43 protsenti.

Pealinnas ja Tartus on töökoormus kasvanud 34 protsendil ja Pärnus 33 protsendil töötajatest. Kõige vähem on töökoormuse kasvu täheldanud Jõgeva ja Võrumaa inimesed, vastavalt 27 ja 28 protsenti.