Tallinnas katsetatakse Euroopas esimesena kartongpakendite tagastamist

Tetra Paki Balti riikide võtmekliendihalduri Maija Baumane sõnul töötab kogumisautomaat samamoodi nagu tavaline pakendi tagastusautomaat: inimene kogub tühjad kokkusurumata joogipakendid kodus kokku ning viib need automaati, kus masin pakendi tuvastab ja edasise taaskasutuse tarbeks sorteerib.

«Kuna paber on väga vastupidav taastuv materjal, siis saab paberikiude rohkem kui seitse korda taaskasutada. Ümbertöötlemine võimaldab taaskasutada ka muid pakendiosi nagu plast- ja alumiiniumkihid. Pärast ümbertöötlemist saab kartongpakenditest toota näiteks pappkarpe ja salvrätikuid. Plast- ja alumiiniumkihtidest saab aga valmistada katusekive, paneele või kaubaaluseid,» ütles Baumane.

Tetra Pak on oma Põhja-Euroopa peakontoris Rootsis läbi viinud kolmekuuse prooviprojekti, kus Tetra Paki töötajad tagastasid üle 30 000 kartongpakendi. «Hoolimata lühikesest testperioodist saab kinnitada, et kartongpakendite kogumine tänapäevaste tagastusautomaatidega on tõhus ja loob võimekuse liigiti kogutud materjali efektiivselt väärindada,» ütles RVM Systemsi esindaja Tarmo Koreinik.