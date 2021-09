Enne EASi välisinvesteeringute keskusesse tööle asumist oli Maarja Pehk iseõppel põhineva uut tüüpi programmeerimiskooli kood/Jõhvi üks eestvedajatest. Just sellised projektid võiksid tema hinnangul leevendada Eesti oskustöötajate puudust. «Huvi selliste õppimisvõimaluste vastu on igal juhul väga suur. Kooli kandideeris 3300 väga erineva tausta, hariduse ja vanusega inimest, kellest 217 valiti esimesse lendu õppima,» ütles Pehk. «Seda on küll turu nõudlust arvestades hetkel veel vähe, kuid juba järgmisel aastal võetakse vastu üle 400 õppuri ja laieneda plaanitakse ka mujale Eestis.»