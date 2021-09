Lugeja küsib: kas kollektiivlepingu seaduse muudatus mõjutab autojuhtide palka?

Üldine reegel on, et kui veoettevõtja on Autoettevõtete Liidu liige või kui tema töötaja on Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühingu liige, siis peab tööandja maksma siseriiklikke vedusid tegevale autojuhile veoseveo üldtöökokkuleppes kokkulepitud töötasu.