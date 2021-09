SDE algatas eelnõu tarbijate taastuvenergiatasust vabastamiseks

«Elektrihindade mitmekordistumine väga lühikese aja jooksul on pannud löögi alla nii kodutarbijad kui ka ettevõtted. Riik ei saa praegu käed rüpes istuda, vaid peab kaitsma Eesti tarbijat ja majandust. Börsihinda riik reguleerida ei saa, ent ta saab omalt poolt mõjutada neid elektrihinna komponente, mis on riigi kontrolli all. Eeskätt on nendeks elektriaktsiis ja taastuvenergiatasu,» ütles sotsiaaldemokraadist riigikogu liige Jevgeni Ossinovski.