Reinsalu elektrihinnast: see on täiusliku õudusfilmi stsenaarium

Hinnatõusu tõttu on Eesti tarbijad maksnud elektri eest juba veerand miljardit eurot rohkem, CO2 kvoodi hind kui üks peamisi elektrihinda suurendavaid komponente on prognoosimatu ning põlevkivielektri tootmise lõpetamisel tuleb tarbijal maksta miljardeid eurosid. See meenutab täiusliku õudusfilmi stsenaariumi, ütles Urmas Reinsalu riigieelarve kontrolli erikomisjonis toimunud arutelul CO2 kvoodi hinnatõusu mõjust riigieelarvele ja ühiskonnale.