Luminori teenuste kasutamine on taas häiritud

Luminor teatas septembri alguses, et seoses süsteemiuuendustega ei saa nende internetipanka ja mobiiliäppi kasutada 10. septembri õhtust 11. septembri pärastlõunani. Postimehele laekunud vihjete põhjal pole aga teenuseid korralikult käima saadud tänaseni.

«Luminor keerab ilma igasuguse teavituseta oma pangateenused kinni. Veebipank on praeguseks mitu nädalat tõrkunud ning mittekasutatav alates tänasest. Kui hommikul oli võimalik nende klienditoega ühendust saada, siis praeguseks (kell 12.20) on nad oma kõnekeskuse sulgenud (arvatavasti päringute tulva all). Seejuures nad ei teavita kliente toimuvast ning ei ütle millal asjad lahenevad,» kirjutas pahane klient Postimehele.

Luminori pressiesindaja Karel Hanni möönis, et häireid teenuste kasutamises on olnud viimased 10 päeva. «Veidi üle nädala tagasi viisime oma digikanalites läbi vajalikud uuendused. Paraku kogesid osad kliendid pärast uuendusi internetipanga kasutamisel erinevad tõrkeid, mis nõudsid internetibrauseri vahemälu puhastamist ja mõningatel juhtudel mobiilirakenduse uuesti installeerimist. See olukord sai eelmisel nädalal lahendatud.»

Pressiesindaja sõnul tabas täna Luminori uus probleem.