Elering: Nord Stream 2 hinnamõju Eestile on esialgu kaudne

Nord Stream 2 võimaldab gaasi transiiti Venemaalt Saksamaale. Eleringi energiaturu osakonna juhataja Erkki Sapp ütles BNSile, et kui lepingute hinnad on seotud Kesk-Euroopa gaasibörsidega, siis mõjutab see ka Eesti hindu.

Eesti Energia pressiesindaja Priit Luts ütles BNSile, et praegu pole alust arvata, et Nord Stream 2 käiku andmine mõjutab kuidagi Balti gaasituru olukorda. «Samas me ei tea täpselt, mis põhimõtetest lähtudes Nord Stream 2 opereerima hakatakse, kas see suurendab edaspidi Vene gaasi tarneid Euroopasse ja kuidas see võiks mõjutada turgusid,» tõdes Luts.