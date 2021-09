Bigbank tõstab äriklientide laenulimiiti kolm korda

Bigbanki ettevõtete panganduse valdkonna juhi Ingo Põderi sõnul on Bigbank langetanud nii ettevõtetele pakutavate laenude intresse kui pikendanud maksegraafikuid 30 aasta peale. «Nüüdsest on meie standardne laenulimiit ühe kliendi kohta kuni 30 miljonit, aga vajadusel saame omavahendite mahtu arvestades ka suuremaid laene pakkuda,» ütles Põder.

«Bigbanki jaoks on fookuses põllu- ja metsamajandusettevõtted, mis meie hinnangul on tavapärase riskitasemega valdkonnad, aga teistest pankadest saadetakse nad tihtipeale tühjade kätega tagasi,» ütles Põder ning rõhutas, et loomulikult ei välista nad ühtegi sektorit.