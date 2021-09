Soome Eleringi juht: kui Norras ei hakka kõvasti sadama, tõusevad elektrihinnad talvel veelgi

Elektrihind Nord Poolil on septembris püsinud ajalooliselt kõrgel tasemel, mille põhjuseks on muu hulgas palav ja tuulevaikne suvi. Kuna Norra hüdrojaamade veevarud on endiselt harjumuspäratult väiksed, ähvardab elektritoodang, mis on Põhjamaade elektritootmises kesksel kohal, jääda tavapärasest madalamaks, kirjutab Ilta-Sanomat.