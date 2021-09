VAATA OTSE ⟩ CO2 kvoodi hind tõuseb. Mis nüüd juhtuma hakkab?

Komisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul on elektri hinnatõusu mõju kogu ühiskonnale väga suur. «Tähtis on eeldatavalt aru saada, mis juhtuma hakkab ning kas on võimalik hinnatõusu puhul rakendada seda vähendavaid abinõusid,» ütles Reinsalu.