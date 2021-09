Suur hulk raha läheb enne valimisi betooni, koolidele otsitakse uut rahastust

Kui kevadel omavalitsustele lisaeelarvega 30 miljonit jaotati, jäi mulje, et nüüd läheb koolides suur ehitus lahti. Rahasumma oli valdadele peaaegu vabaks kasutamiseks: helde lüke valitsuselt, arvestades, et oktoobrikuus toimuvad kohaliku omavalitsuse valimised. Tolleks hetkeks oli selge, et umbne ruum on koroonapesa ning asja aitab korda ajada parem ventilatsioon, nii et valitsus soovitas: kulutage see raha koolide ventilatsioonile! Rahvas oli ka rahul – lapsi päästetakse! Selle soovitusega kaasnes aga väike probleem: ministeeriumi arvutuste järgi oleks kõikide koolide ventilatsioonisüsteemide korrastamiseks vajaminev raha jäänud suurusjärku 350 miljonit eurot. 30 miljonit on sellega võrreldes nohu. Aga kuna raha siiski jagati, vaatame, kuhu see läinud on.