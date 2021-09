Majanduse lühiuudised

Swedbank: sularahast on saanud nišitoode

Swedbanki eraisikute panganduse juhi Tarmo Ulla sõnul on sularaha muutunud igapäevasest maksevahendist selgelt nišivahendiks, mida kasutatakse mingites kindlates olukordades ning peamiselt pisitehingute puhul. «Kuigi pangaautomaatide kasutuselevõtt oli lahutamatult seotud pangakaartidega, oli inimestele esiti siiski loomuomane palgapäeval kogu raha automaadist välja võtta, et see siis kodus kindlasse kohta hoiule panna. Tänasel päeval on pangaautomaatide roll muutumas, sest sularahakasutus on märkimisväärselt muutunud ja vähenenud,» kirjutas Ulla Swedbanki edastatud arvamusloos. PM