Uuring: Töötajate vananedes võtavad robotid rohkem töökohti üle

See on uue uuringu järeldus, milles vaadeldi 60 riigi demograafilisi ja tööstusharu andmeid ning leiti tugev seos vananeva tööjõu, mida määratletakse 56-aastaste ja vanemate töötajate suhtarvuna võrreldes 21-55-aastaste töötajatega, ja robotite kasutamise vahel, keskendudes eelkõige tööstuskeskkonnale.

Uuring näitas, et ainuüksi vanus moodustab 35 protsenti erinevustest riikide vahel robotite kasutuselevõtu osas, kusjuures need riigid, kus on vanemad töötajad, võtavad masinad palju suurema tõenäosusega kasutusele.