ÜK lihatööstus hoiatab, et CO2-puudus võib põhjustada ulatuslikke häireid toidutarnetes

Gaasi kasutatakse loomade uimastamiseks enne tapmist, toiduainete vaakumpakendamiseks, et pikendada nende säilivusaega, ning õlle, siidri ja karastusjookide gaseerimiseks. Seda on vaja ka mõnede meditsiiniliste protseduuride jaoks ning seda kasutatakse tuuma- ja pooljuhtide tööstuses.

Kaks suurimat väetisetootjat, Norra Yara ja USA CF Industries, on aga maagaasi hinnatõusu tõttu tootmist piiranud, mis omakorda on põhjustanud CO2 varude kokkukuivamist.

Briti lihatöötlejate assotsiatsiooni (BMPA) tegevjuht Nick Allen ütles, et kui praegused gaasivarud lõppevad, peavad mõned lihatootjad lõpetama loomade vastuvõtmise ja sulgema tootmisliinid, mis viib loomad tagasi põllumajandusettevõtetesse.

Ühendkuningriigi suurim kodulinnuliha tarnija Bernard Matthews lisas, et see mõjutab jõulukalkunite tarnimist, mis traditsiooniline Briti jõuluroog. «Bernard Matthewsi kalkunite tarnimine sel jõulupühal oli juba ohus, sest ma pean leidma 1000 lisatöölist, et tarneid töödelda. Nüüd, kui CO2 varusid ei ole, jäävad jõulud ära,» ütles Bernard Matthewsi omanik Ranjit Singh Boparan Guardianile.