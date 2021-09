Kehv ja kallis internet: Eesti langes digitaalse elukvaliteedi edetabelis

Seejuures on Eesti e-turvalisuse poolest maailmas kolmandal kohal ning ka e-valitsuse indeks on Balti piirkonna parim. Ühtlasi on e-infrastruktuur Eestis parem kui Lätis ja Leedus, kuuludes maailma 30 parima hulka. Uuringust selgus ka, et Eestis kasutab internetti 87 protsenti inimestest.

Samal ajal on Eestil teatud valdkondades veel arenguruumi, seda eriti interneti kvaliteedi osas. See näitaja on Eestil teiste Balti riikidega võrreldes madalaim, kuna Leedu ja Läti lairibaühendus on kaks korda kiirem.

Lisaks on Eesti interneti taskukohasus Balti ja Skandinaavia piirkonnas madalaim. Lairiba interneti taskukohasus on Leedus neli korda ja Soomes viis korda parem, samas kui mobiilne internet on mõlemas riigis kolm korda soodsam.

Digitaalse elukvaliteedi indeksi edetabelis on teist aasta järjest esikohal Taani, järgnevad Lõuna-Korea, Soome, Iisrael ja USA. Viimased viis riiki on Etioopia, Kambodža, Kamerun, Guatemala ja Angola.