Luminor: liisingutehingute arv kasvas juunis pea kaks korda

Luminor Liisingu juht Andrus Soodla ütles, et liisinguturu graafikuid vaadates on eelmise kevade peal selgelt näha niiöelda koroonaauku. «Eelmisel aastal lükkasid nii eraisikud kui ka ettevõtted väga palju sõidukivahetusi edasi ja nii oleme sel aastal olukorras, kus tehakse ära eelmise perioodi edasilükatud otsused,» ütles Soodla pressiteates.

«Turg on tavaliselt kevadel hästi aktiivne ja siis rahuneb, aga tänavu pole seda veel juhtunud. Tõenäoliselt jätkub aktiivsus veel ka septembris ja oktoobris. Kindlustunne on inimestele tagasi tulnud ja ka raha on olemas,» lisas ta.