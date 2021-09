Eesti Energia: üha enam kliente soovib üle minna fikseeritud paketile

«Börsipaketi valinud kliendid saavad börsihindasid jälgides odavamast hinnast kasu lõigata ja kallima hinnaga tundidel tarbimist vähendada. Kui kliendil ei ole soovi või võimalust hindu jälgida ja tarbimist muuta, tasub pigem valida fikseeritud hinnaga pakett. Need kliendid, kes on hinna fikseerinud, hindavad südamerahu ja teadmist, et elektri kilovatt-tunni hind on kolme aasta jooksul lepingul alati sama,» ütles Eesti Energia kommunikatsioonijuht Reimo Raja BNS-ile.