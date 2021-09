Doktoritöö näitab, kuidas päästa linnatänavad uputustest

TalTechis sel teemal oma doktoritööd kaitsnud Nils Kändler nendib, et torustike ülekoormus võib kaasa tuua nii üleujutuse kui ka ühisvoolse kanalisatsiooni ülevoolu, mille mõlema tagajärjed on linna- ja elukeskkonnale negatiivsed. Kannatajateks on muidugi ka linnaelanikud.

Linnade veesüsteemide toimimist mõjutavad lähematel aastakümnetel nii kiire urbaniseerumine, kliima muutused kui ka taristu tehnilise seisukorra halvenemine. Kui seni on probleemi lahendamiseks pigem laiendatud või suurendatud olemasolevat sademevee süsteemi, paigaldades aina uusi torustikke ja mahuteid või suurendades olemasolevate torustike läbilaskevõimet, siis pikemas perspektiivis ei ole selline lähenemine mõistlik.

Miks senisest ei piisa?

Eespool nimetatud tegurite koosmõju on sellise ulatusega, et tavapärasel viisil ei ole enam võimalik süsteeme muutuvate oludega kohandada. Seepärast otsitakse uusi nutikaid lahendusi, mis kaasaksid ka maapealset linnaruumi ning võimaldaksid kontrollida torustikku juhitud vee kogust. Olemasolevate juhtimissüsteemide kasutamine sellisel moel on aga oluliselt raskendatud, kuna need on tsentraalsed, ei võimalda piisavalt kiiresti ennustada süsteemi käitumist ning neid on keeruline rakendada sissevoolude kontrolliks, mis asuvad suurel maa-alal kogu linna valgala ulatuses.

Kuidas olukorda muuta?

Sestap on Kändleri doktoritöö tuumaks mudelipõhise ennustusvõimekusega juhtimisalgoritmi loomine. Nimetud algoritm võimaldab ette ennustada vihma või muu häiringu mõju sademevee süsteemi torustiku vooluhulkadele ning anda täituritele ette seaded tippvooluhulga piiramiseks. See toob omakorda kaasa üleujutusohu vähenemise linna süsteemis. Oluline on seegi fakt, et algoritmil on detsentraliseeritud ülesehitus, mis võimaldab juhtida sissevoolusid sõltumatult ning teeb süsteemi rikete suhtes töökindlamaks.

Võrreldes teiste samalaadsetega on aga Kändleri loodud algoritmil oluline eelis – see kasutab täituri seadete leidmiseks dünaamilist mudelit, kuid ei vaja kogu süsteemi reaalajas modelleerimist või arvutuslikult mahukat optimeerimist. Doktoritöös loodud detsentraliseeritud mudelipõhise ennustusvõimekusega algoritm on vaba eelkirjeldatud puudustest ja sobib mis tahes tüüpi sademevee sissevoolude juhtimiseks.

Kahes Eesti linnas «targad» torustikud

Doktoritöö juhendaja, TalTechi ehituse ja arhitektuuri instituudi abiprofessor tenuuris Ivar Annus selgitab, et üha sagenevate ja intensiivsemate vihmade korral ei ole võimalik ega otstarbekas jätkata senise sademevee süsteemide juhtimisloogikaga, mis linnapiirkonnas näeb ette pigem vee kiiret juhtimist tänavatelt maa-alustesse kollektoritesse, kuna nende läbilaskevõime on piiratud. «Doktoritöö käigus sai muuhulgas uuritud, kui palju, kus ja kui kaua peaks vett hoidma tänavatel, et kogu valgala ulatuses tagada süsteemi toimimine. Selleks töötati lisaks juhtimisalgoritmile välja meetod, kuidas linnakeskkonnas kaardistada alad, mida suurte vihmade korral on võimalik ja (süsteemi toimimisest tulenevalt) vajalik kontrollitult üle ujutada,» selgitab Annus.