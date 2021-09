SEB: Nord Stream 2 valmimine võib elektri hinda alandada

«Tööd selle kallal on praktiliselt lõpetatud ja kui aasta lõpus soodne gaas Euroopa poole hakkab voolama, vähendab see söe tarbimist ja laseb seeläbi auru välja ka süsinikdioksiid kauplemissüsteemist,» kirjutab Nestor SEB nädalakommentaaris, kuid tõdeb, et gaasitoru valmimine pole Eestile välispoliitilises plaanis sugugi meeltmööda.