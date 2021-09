Eestlaste rännukihk on tagasi, kuid reisimise eest tuleb rohkem maksta

Kui veel septembri esimestel päevadel oli võimalik osta Kreeka saartele nädalane tuusik 215-300 euro eest, siis praegu ulatuvad hinnad hooaja viimastele Kreeka pakettreisidele enamjaolt üle 400 euro. Märgatavalt on kallinenud ka viimase hetke pakkumised.

Lisaks hoiatas odavlennufirma Ryanair, et lennupiletite hinnad hakkavad järgmisel aastal järsult tõusma, kuna nõudlus lennureiside järele kasvab, samas kui mitmed lennufirmad on turult sootuks kadunud või vähendanud oma lennukiparki. Samuti prognoosis lennufirma, et lisaks lennupiletitele hakkavad ka hotellide hinnad tõusma.