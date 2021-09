Pindi: september tõotab jääda kinnisvaraturul loiuks

Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman ütles, et mineviku andmeid on küll huvitav vaadata, kuid pigem teeb murelikuks jooksev info.

«Pool kuud on läbi, kuid maa-ameti andmebaasi on sisse kantud oluliselt vähem suuremate linnade korteritehinguid, kui tavapäraselt sel perioodil. Kevadine hinnaralli on läbi, pensionirahade pealevoolu keegi enam ei oota, ehitushindade kasv on peatumas,» märkis ta.