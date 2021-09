Tallinna filmilinnaku ehitus läheks maksma 13,6 miljonit eurot

Filmilinnaku projekti eestvedaja Tallinn Film Wonderlandi juhatuse liige Gren Noormets rääkis BNS-ile, ettevõttel on kokkulepe, et linn maksab esialgu ehitustööde eest ja seejärel hakatakse seda riigilt saadava toetuse eest tagasi maksma. Põhiprojekti järgi läheks ehitus maksma 13,6 miljonit eurot, kuid lõplik ehitushind selgub pärast ehitushanke tulemusi.

Kõige optimistlikuma plaani järgi võiks hoone valmis saada järgmise aasta lõpuks, kuid tõenäolisem on Noormetsa hinnangul see, et see juhtub kahe aasta pärast.