MTA hoiatab nende nimel saadetavate õngitsuskirjade eest

Näiliselt Maksu- ja Tolliameti saadetud kirjas öeldakse, et isikul ei ole esitatud käibedeklaratsioon ning palutakse vajutada lingile, et laadida alla maksudeklaratsiooni vorm. Tegemist on pahatahtliku õngitsuskirjaga, mida ei ole välja saatnud MTA, teatas ameti pressiteenistus.