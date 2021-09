EVEA: riigilõivude tõstmine on küüniline ja halvasti ajastatud

«Just praegu on paljudel ettevõtjatel ja üksikisikutel vältimatu vajadus oma õiguste kaitseks või koroonapiirangute ja -hüvitiste määramisega seotud küsimustes kohtusse pöörduda. Seda on korduvalt soovitanud ka õiguskantsler,» ütles EVEA asepresident Ille Nakurt-Murumaa pressiteates.

Assotsatsiooni hinnangul on riik delegeerinud vaktsineerimise teemaliste õiguslike küsimuste lahendamise töösuhetesse, ehk ettevõtjatele, mille puhul võib arvata, et see toob kaasa hulgaliselt kohtuvaidlusi.