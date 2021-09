Euroopa Liit kutsub üles WTO reformile

Valdis Dombrovskis ütles, et on valmis kõne alla võtma WTO vaidluste lahendamise süsteemi olulise muutmise.

Ta esitas Euroopa Liidu prioriteedid seoses WTO tulevikuga, et need oleksid teada aegsasti enne 30. novembrist 3. detsembrini toimuvat WTO ministrite konverentsi.

Dombrovskise sõnul on kaubanduse olemus pärast organisatsiooni loomist 1995. aastal oluliselt muutunud, samal ajal kui reeglistik on samaks jäänud.

«Praegusel kujul jääb WTO kahe kõva kivi vahele. Selle läbirääkimismehhanism on halvatud. Selle vaidluste lahendamise süsteem on külmutatud,» leidis Dombrovskis.

Ta lisas, et 164-l liikmesriigil puudub ühine eesmärk ning organisatsioon vajab hädasti reformi.

Diplomaadid ja eksperdid leiavad samuti, et konsensuse alusel otsuseid tegev üleilmne kaubandusorganisatsioon on juba aastaid kinni jooksnud ega suuda suuremahulisi läbirääkimisi lõpule viia.

Endise USA presidendi Donald Trumpi administratsioon halvas organisatsiooni osaliselt sellega, et blokeeris uute kohtunike määramise.

Samuti leiab endine Läti peaminister, et kaubandusvaldkond peab mängima olulist rolli ka meie aja suurte väljakutsete, eeskätt tervishoiuküsimuste ja kliimamuutuse puhul.

Euroopa Liit on komisjoni asepresidendi sõnul avatud reformideks WTO vaidluste lahendamise süsteemis, et see oleks «tõhusam ja legitiimsem».