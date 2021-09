Majanduse lühiuudised

Taavet Hinrikus pani raha endiste töötajate idufirmasse

Kahe endise Wise’i töötaja idufirma kaasas 10 miljonit dollarit, kirjutab Financial News London. Martin Sokk ja Mihkel Aamer lõid kauplemisettevõtte Lightyear, millega püüavad hakata Robinhoodile kandadele astuma. Nüüd teatas finantsmeedia, et värskel ettevõttel on õnnestunud kaasata 10 miljonit dollarit kasvuraha. Õla pani alla ka meeste endine leivaisa, Wise’i asutaja Taavet Hinrikus. Lisaks olid rahaandjate ridades Monzole raha andnud Eileen Burbidge, Mosaic Ventures ja Wise’i tehnoloogiajuht Harsh Sinha. Lightyear loodi käesoleval aastal Londonis. Ettevõte lubab kauplemise odavamaks muuta. PM