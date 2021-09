Haridustöötajad: õpetaja töötasu miinimum tuleks tõsta 1500 euroni

Haridustöötajate sõnul on aastaid räägitud, et õpetaja töötasu Eestis peaks algama vähemalt riigi keskmisest ja õpetaja keskmine töötasu vähemalt 120 protsenti riigi keskmisest palgast. Lähtuvalt suvisest majandusprognoosist tähendaks see järgmisel aastal õpetaja töötasu alammäära summas 1653 eurot. Võrreldes senise 1315-eurose alammääraga oleks kasv 26 protsenti.

Liit mõistab, et sellise tõusu saavutamine ühe aastaga võib osutuda keeruliseks, ent samas tuleb nende hinnangul arvestada, et Eesti väga hea hariduse jätkusuutlikkus on praeguseks hetkeks suure küsimärgi all. Liidu sõnul on riik silmitsi aina süveneva õpetajate puudusega, mis on tingitud eelkõige sellest, et õpetajate töötasu ei ole konkurentsivõimeline teiste kõrgharidust nõudvate töökohtadega.