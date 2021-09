Kogu maailma autotööstus vaevleb komponentide puuduse ja logistikaprobleemide käes ning mitu tehast on sunnitud olnud oma tootmise ajutiselt peatama. Seetõttu ei suuda ettevõtted kiiresti taastunud nõudlust kuidagi katta ning uute autode ootejärjekord on klientide jaoks veninud kohati poole aastani. Samuti on kallinenud nii uued kui kasutatud autod.