Reinsalu: riigi esindajad räägivad, et ei saa elektri hinnatõusuga midagi teha. See ei vasta tõele

«Valitsuse esindajad räägivad, et riik ei saa midagi elektri hinnatõusuga teha. See on vale. Tõele ei vasta ka väited, et inimesed on jõukad ja maksavad hinnatõusu rahulikult kinni või jutt, et elektriarved on vaid paar eurot,» kirjutab riigikogu liige, Isamaasse kuuluv riigikogu liige Reinsalu oma sotsiaalmeedia kontol.