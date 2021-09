Valitsus kiitis heaks tänavuse riigieelarve muutmise

Arvestades, et 2021. aasta riigieelarve seadus on koostatud eelmise aasta sügisel ning osa rahastamisvajadusi on muutunud, siis tekkis vajadus riigiasutuste poolt seatud eesmärkide tõhusamaks saavutamiseks algatada riigieelarve muutmine, selgitas rahandusministeerium BNS-ile.