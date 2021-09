Enne investeerimist kontrolli, kas ettevõttel on üldse tegevusluba

«Iga inimene võiks enne finantsteenuse kasutamist või mõne finantsettevõtte kliendiks hakkamist võtta hetke, et veenduda, et ettevõttel oleks kehtiv tegevusluba, sest muidu on oht sattuda pettuse ohvriks,» kirjutas finantsinspektsiooni sunni rakendamise osakonna juht Janar Stamm värskes blogipostituses.