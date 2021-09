Läänemets: enamik inimesi ei kvalifitseeru KOV-i toetustele

«Toimetulekutoetust saavad Eestis need, kes elavad vaesuse piiril,» ütles Läänemets neljapäeval. «Kiiresti tõusva elektrihinna tõttu kannatavad pered aga ei kvalifitseeru toimetulekutoetuse saajatena.»

Läänemetsa sõnul on kohatu soovitada lahendust, millest hädasolijatel abi ei ole. «Esmaspäeval tegid koalitsioonerakonnad otsuse põletada Narva elektrijaamades puitu, mis tõstab taastusvenergia tasusid. Kuna viimased moodustavad osa elektrihinnast, siis on valitsuse käes reaalsed hoovad, et elektrihinda langetada,» rääkis ta.