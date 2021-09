Kiire hinnatõus vähendas Tallinna korterite kättesaadavust

Seega tuleb kõrgem hinnakasv järk-järgult statistikasse hiljem. Korterite taskukohasuse indeksi väärtus teises kvartalis võrreldes eelmise aasta sama ajaga küll näitas tõusu, kuid võttes arvesse, et tehingud uute korteritega lisanduvad statistikasse viitajaga, on taskukohasus tegelikult halvenenud.

Korterite taskukohasus tõenäoliselt halveneb

Müügis olevate korterite hulk uusarendustes on esimesel poolaastal vähenenud, mistõttu on uute korterite hinnad jätkuvalt kasvanud. Tänased pakkumishinnad on võrreldes sama arenduse eelmise etapi pakkumishindadega kasvanud 15-20%. Eluruumide arv, mille ehitamist on alustatud, oli aga poolaasta arvestuses viimase üheteistkümne aasta kõrgemaid.