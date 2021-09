Võrdlusportaal: elektrimüüjate hinnad erinevad kuni 22 protsenti

Elektrihind.ee võrdlus näitab, et praegu on aastane hinnaerinevus kõige kallima ning kõige odavama börsipaketi vahel 26 eurot ehk 8 protsenti. Fikseeritud pakettide erinevused on aga isegi 72 eurot ehk 22 protsenti. Elektri hind sõltub ka selle tootmisviisist ehk kas tegemist on taastuvatest või taastumatutest allikatest toodetud elektriga, enamus tootjaid pakub mõlemat varianti.