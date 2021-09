Eksperdid: elektri hinda mõjutavad kvoodispekulandid

Mitme eksperdi hinnangul on elektri hinna lakke lennutanud suuresti heitekogustega hangeldavad spekulandid. Järelevalve tegijad ja poliitikud leiavad nüüd, mil saastehind on kerkinud enam kui kaks korda, et kauplemissüsteem (ETS) pole oma eesmärki täitnud ja selle toimimist tuleks rohkem reguleerida.