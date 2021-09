Aas: kõrged kvoodihinnad ei täida eesmärki

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas saatis Euroopa Komisjonile märgukirja, kus palus ümber hinnata heitkogustega kauplemise süsteemi (ETS), mis ei täida energiaturu praeguses olukorras oma eesmärki. Minister Aas ütles, et prognoositav ja eesmärgipärane heitkogustega kauplemise süsteem on oluline, et turule lisanduks taastuvenergia toodangut, kuid järsult enneolematu hinnatõusu läbi teinud kvoodid ei täida enam oma eesmärki olukorras, kus majandus taastub suures tempos Covidi kriisist. PM