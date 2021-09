EL plaanib keelata sunnitööga toodetud kaupade impordi

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen teatas plaanist oma iga-aastases kõnes olukorrast Euroopa Liidus, kus ta andis mõista, et suhetes Hiinaga võetakse agressiivsem positsioon.

Muu hulgas kutsus von der Leyen Hiina presidenti Xi Jinpingi üksikasjalikult näitama, kuidas tema riik plaanib oma kliimakohustusi täita.

Samuti tõi ta välja Euroopa Liidu plaani luua kaubandus- ja taristuühendusi mujal maailmas, sealhulgas India ja Vaikse ookeani piirkonnas, et võistelda Pekingi vööndi ja tee algatusega.

Sunnitöö küsimuses ei maininud von der Leyen nimepidi ühtegi riiki, kuid süüdistustest, et Hiina on sundinud vangistatud uiguure Xinjiangi piirkonnas eksportkaupu tootma, on saanud Hiina-EL-i suhete üks keskseid probleeme.

Von der Leyeni kodumaal Saksamaal esitasid inimõiguslased sel kuul kriminaalkaebuse viie jaemüüja, nende seas Hugo Bossi ja C&A vastu, süüdistades neid uiguuride inimõiguste rikkumisest kasu lõikamises.

Von der Leyen ütles kõnes, et EL toetab rahvusvahelist kaubandust, kuid «seda ei tohi teha inimeste väärikuse ja vabaduse arvelt».

«Maailmas on 25 miljonit inimest, keda ähvardatakse või sunnitakse sunnitööle. Me ei saa leppida sellega, et neid sunnitakse kaupu tootma, ja et need kaubad jõuavad Euroopa poodidesse müügile,» lausus ta.

«Seega teeme me ettepaneku keelata meie turult kaubad, mis on toodetud sunnitööga. Inimõigused ei ole müügiks.»

Kliima küsimuses pöördus von der Leyen nimepidi Hiina liidri poole ja ärgitas teda enne novembris toimuvat ÜRO kliimakonverentsi avaldama, mida tema riik kliimamuutuse pidurdamiseks teeb.

«Eesmärgid, mille president Xi Hiinale seadnud on, on julgustavad. Aga nüüd me kutsume neid samu juhte täpsustama, kuidas Hiina nende eesmärkide täitmiseni jõuab,» ütles ta.