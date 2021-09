Venemaa: Nord Stream 2 aitaks Euroopa gaasihinda ohjeldada

Kriitikud on süüdistanud Moskvat Euroopa gaasivarustuse sihilikus piiramises, et mööda Läänemere põhja Saksamaale kulgeva Nord Stream 2 käivitamist kiirendada.

«Pole kahtlustki, et Nord Stream 2 kiireim võimalik käivitamine aitab Euroopa maagaasi hinnaparameetreid märkimisväärselt tasakaalustada,» ütles Kremli pressisekretär Dmitri Peskov.

Suurpanga Goldman Sachs teisipäeval avaldatud analüüsis järeldati, et rekordkõrge gaasihind on tingitud erakordselt madalatest varudest, aga ka oodatavast külmast talvest. Venemaa on eksporditellimused täitnud, kuid ei ole tarninud tagavara, kuivõrd tulekahju Gazpromi töötlemistehases olla tarneid aeglustanud.