Kaja Kallas: Eestil ei ole odavaks elektriks piisavalt taastuvenergiat

Valitsusjuht märkis, elektrihinnal on mitmeid mõjureid. «Eesti on osake põhjamaisest elektriturust, mis on siiani tegelikult toonud meile odavamat elektrit kui siis, kui me olime üksinda,» rääkis Kallas. Selle aasta probleem on tema sõnul aga, et Norra hüdroelektrijaamades on olnud erakordselt vähe vett ja paraku on olnud tegemist ka tuulevaikse suvega.

Ta lisas, et väga kõrgeks on tõusnud ka fossiilse kütuse hind, sest aastaga on kaks korda kasvanud süsinikdioksiidi kvoodi hind, 30 eurolt 60 eurole tonni kohta. «Lisaks on majanduskasv taastunud ja tänu sellele on elektri tarbimine omakorda suurenenud,» tõi ta välja.

Valitsusjuhi sõnul on oluline uute tootmisvõimsuste rajamine ning Eesti turul energiaallikate paljususe motiveerimine. Ta tõi esile sel ja 2023. aastal väljakuulutatavaid vähempakkumisi taastuvenergia ostmiseks ning märkis, et edasiseks elektrihinna tõusu vältimiseks planeeritakse Läänemere-äärsete riikidega ühtset elektrivõrgustikku ja arendatakse Lätiga ühist meretuuleparki. Kallase sõnul läheb elektri tarbimisel tulevikus taastuvenergiale üle ka riigisektor.