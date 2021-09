Investori tulevik: kas finantsvabadus või kestlik kahanemine?

Jõgi investeeris üürikorterite kõrval palju kasvuaktsiatesse, mis selle aasta algul kõvasti tõusid, kuid nüüd jälle kukkusid. Tema krüptovaluuta investeeringud on tootnud 20 protsenti kasumit. Sel aastal tegi ta oma esimese investeeringu start upi ja see on rahapaigutus kasvanud juba 2,5 korda. Ta hoiab endal paari tuhande eurost säästupuhvrit, mis annab talle meelerahu ka juhuks, kui mõni investeering kukub 70%.

Kangro seevastu pole säästupuhvrist mõelnudki. «Kõige hullem, mis saab juhtuda, on see, et helistan vanematele ja ütlen, et tulen koju tagasi,» tunnistas ta.

Kasparovi sõnul on kõige halvem, mis temaga juhtuda saab see, et tal tuleb muuta oma elustiili - loobuda ilusatest riietest ja naistest. «Kui ma seda pean muutma, siis mul on halvasti läinud ja ma ei taha oma õnne kallale minna,» tunnistas ta.

Millal teha esimene investeering?

Ideaalset investeerimise alustamise aega ei ole, sest kusagilt tuleb alustada ja enne tuleb teha eeltööd.

«Mina olen mõelnud, et investeerin järgmised 20 aastat ja ma ei pea turgu ajastama,» rääkis Jõgi. «Ostsin oma esimese korteri kohe, kui raha kokku sain ja jätkan korterite ostmist ka tulevikus kohe, kui raha koos. Kui midagi katastroofilist ei juhtu, siis tean, et 20 aasta pärast on need korterid palju rohkem väärt.»

Tint hoiatab pimesi teiste soovituste järgmise eest. «Kõik investeeringud, mis ma olen teinud teiste soovituste peale, on lõpetanud punases,» rääkis ta. «Alati tuleb endale ise asi selgeks teha.»

Kasparov Marat peab heaks investeeringuks tänasel päeval Eesti tehnoloogiasektori ettevõtteid ja start up´e. «Nüüd ei pea enam ootama 10 aastat, et investeering realiseeruks, see aeg läheb palju kiiremini,» märkis ta. «Kui ma investeerin, siis üpris suurelt ja olen valmis minema ettevõttega koos põhja.»