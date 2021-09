USA riigieelarve on röögatus miinuses

Triljonitesse dollaritesse ulatuv miinus on suures osas tingitud USA heldest majanduse päästepaketist, mis mõeldud koronakriisist taastumiseks.

Samas on eelarvepositsioon siiski parem kui mullu: rahandusministeerium tõi oma igakuises eelarvearuandes välja, et esimese 11 kuu puudujääk on aastatagusega võrreldes vähenenud 9,9 protsenti.

Eelarveaasta lõppeb USAs septembris.

Kongressi eelarveamet prognoosib tänavu USA riigieelarve miinuseks 3 triljoni dollarit, mis on mõnevõrra väiksem eelmise aasta rekordilisest 3,13 triljoni dollari suurusest puudujäägist. Siiski on see oluliselt suurem koroonakriisi eelsest tippmargist, mis pärines 2009. aastast, kui Obama administratsioon pärast 2008. aasta finantskriisi majandust 1,4-miljardilise eelarvemiinusega ergutada püüdis.

Tulud kasvavad kiiremini

USA riigikassasse on esimese 11 kuuga kogunenud 3,39 triljonit dollarit. Eelmise aastaga võrreldes on laekumine paranenud 17,7 protsendi võrra. Tulude kasvu on soodustanud koroonakriisist taastumine, mis võimaldanud miljonitel inimestel tööle naasta ning suurendanud üksikisikute sissetulekuid ja ettevõtete kasumeid.

Valitsussektor kulutused on aasta tagusega võrreldes kasvanud ja jõudnud septembri alguseks 6,21 triljoni dollarini.

Oxford Economics'i ökonomist Nancy Vanden Houten ütles APle, et järgmisel aastal peaks USA eelarvepuudujääk vähenema 1,43 triljoni dollarini. Ta lisas, et paranemine tuleneb Covidi toetusprogrammide lõppemisest.