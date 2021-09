«Regulatsioonid on paigas ja perspektiivis on taastuvenergia tootmine kõige odavam energiatootmise viis, meie panus saab olla tehnoloogias,» rääkis Madiberk Postimehe majanduskonverentsil.

«Kui me mõtleme rohepöördest, siis lahendus on tehnoloogias,» ütles Madiberk. «Me võime vanu tehnoloogiaid kokku osta, kuid nendega me ei lahenda kliimamuutust - liiga kallis ja kõigis valdkondades pole töötavaid tehnoloogiaid.»